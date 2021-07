Belo faz shows sem cachê para pagar dívida milionária com Denilson

A famosa dívida de R$ 5 milhões que o pagodeiro Belo tem com o ex-jogador Denilson está perto de ser quitada.

Publicidade

Por determinação judicial, todos os shows que o marido de Gracyanne Barbosa têm feito são sem cachê, o dinheiro vai diretamente para a conta do atleta. As informações são do jornal Extra.

Belo está fazendo uma série de apresentações no Rio de Janeiro, nos shows chamados Belo in Concert.

Neste sábado (3/7), o pagodeiro se apresenta mais uma vez, em uma casa de espetáculos da Barra da Tijuca.

O projeto, que deve ir para outras cidades do país, será encerrado após o artista quitar a dívida.

A disputa judicial entre Belo e Denilson se dá há 20 anos. O ex-jogador era empresário da banda Soweto, quando o pagodeiro deixou o grupo para seguir carreira solo. Em 2004, o cantor foi condenado a pagar a indenização.