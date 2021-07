Bebê é hospitalizado ao cair do colo da mãe que agredia namorado de 81 anos

- Publicidade-

No final da noite de sexta-feira (30) uma mulher de 27 anos foi presa após agredir e quebrar o dedo do namorado de 81 anos em uma residência no bairro Mato Grosso, região Central de Porto Velho (RO). A mulher ainda teria deixado o filho de oito meses cair ao chão. A criança foi socorrida ao hospital junto com o idoso.

De acordo com informações da ocorrência policial, a mulher estaria embriagada e o casal iniciou discussão por causa de ciúmes. Durante o bate-boca, a acusada mesmo com o filho no colo foi para cima do idoso e conseguiu quebrar um dedo da mão dele.

No momento das agressões, o filho dela acabou caindo e bateu a cabeça ao chão. Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que quando chegou encontrou a criança chorando e deu voz de prisão à mulher.

O idoso com o dedo fraturado e a criança com um hematoma na cabeça foram encaminhados ao hospital João Paulo II.