Bebê de 5 meses morre na Cidade do Povo e polícia suspeita de estupro

- Publicidade-

Na noite de sexta-feira, 8, um bebê de 5 meses, identificado como Renan Emanuel, sofreu uma parada cardíaca e morreu ao dar entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas aos funcionários da unidade de saúde, Renan, que é portador de Síndrome de Down, sofreu uma parada cardíaca na sua própria residência.

Familiares tentaram reanimá-lo durante aproximadamente 20 minutos, porém, quando perceberam que o bebê não respondia, a mãe e avó que residem na Cidade do Povo, o encaminharam a unidade de saúde.

A criança deu entrada na UPA já sem vida. A médica plantonista ainda tentou reanimar a criança, porém, não obteve êxito. Após a morte e depois de fazer uma avaliação pelo corpo do bebê, a médica observou que o ânus da criança estava com suposta marca de violência sexual.

O médico plantonista do Instituto Médico Legal – IML, Ítalo Vieira, contou que de fato, existe a suspeita do abuso sexual. “Em até 10 dias vai sair o laudo pericial com o resultado”, ressaltou.