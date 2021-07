Bebê abandonado é resgatado de matagal em chamas após policiais escutarem barulho

“DESCEMOS DA VIATURA PARA VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA E AO ADENTRAR NO MATO COM FUMAÇA E ESCURO, OBSERVAMOS QUE TINHA UMA CRIANÇA CHORANDO. LOGO APÓS O CABO DANNILLO PEGOU A CRIANÇA E ME ENTREGOU. EU SAÍ NO MEIO DA FUMAÇA E DO FOGO E ELE FICOU AVERIGUANDO SE HAVIA MAIS ALGUÉM NO LOCAL”, DISSE O SARGENTO ALVES.