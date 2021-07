Bandidos matam jovem a tiros na cabeça e comemoram execução

- Publicidade-

Um vídeo tem circulado em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas e mostra o assassinato de um jovem, identificado como Matheus Costa Sousa, e que teria 21 anos. Ele foi executado com tiros na cabeça enquanto estava ajoelhado.

No vídeo, o assassino encosta a arma na cabeça do rapaz e diz “Esse aqui tá correndo do Bonde dos 40, tá ligado. Aqui é três, 40 passa mal”, em seguida efetua o disparo. Matheus cai no chão já sem vida.

Informações não confirmadas indicam que o crime aconteceu na última quinta-feira (15), no município de Timon, Maranhão. O jovem assassinado seria envolvido no mundo do crime.

O executor filmou a ação criminosa onde um dos envolvidos faz um sinal com os três dedos da mão, fazendo referência ao Primeiro Comando da Capital (PCC), rival do Bonde dos 40. O caso deve ser investigado pela polícia local. Confira:

