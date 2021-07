Avançando com trabalho nos ramais, Prefeitura de Sena Madureira conclui reabertura no Ramal Cassirian

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue avançando com o trabalho de Reabertura de Ramais na zona rural do município. Desta feita, a patrulha mecanizada concluiu a Reabertura do Ramal do Cassirian, km 25, chegando à beira do Rio Purus, na altura da comunidade Sardinha.

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, a ação foi determinada pelo *prefeito Mazinho Serafim (MDB), e está sendo Coordenada pelo Coordenador de Ramais, Fabrício Moreira. Ele ainda destacou que o referido ramal foi Reaberto com bastante antecedência, se comparado com os anos anteriores.

A equipe da Prefeitura Municipal vem imprimindo um grande esforço para atender as necessidades do homem do campo, no que tange à garantir o acesso nos ramais para que possam escoar suas produções. Em que pese o baixo quantitativo de máquinas à disposição, as frentes de serviços entram pela noite para dar celeridade ao trabalho.

Como resultado desse empenho, a Gestão Municipal já reabriu mais de 1.000 km de ramais somente neste início de verão. Mas não vai parar por aí, a orientação do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira é que o trabalho seja ainda mais intensificado, visando a Reabertura total de todos os 2.740 km de ramais existentes em Sena Madureira.