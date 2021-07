Auxílio Emergencial: veja o calendário antecipado de pagamentos da 4ª parcela

O calendário do Ciclo 4 foi divulgado ainda em abril em conjunto com as datas das demais parcelas, mas, assim como os pagamentos anteriores, foram antecipadas.

Esta próxima parcela era até pouco tempo considerada a última do Auxílio Emergencial a ser paga pelo governo em 2021.

Porém, na última semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que uma prorrogação do benefício até setembro ou outubro já está nos planos do governo.

Segundo ele, a intenção é estender o pagamento por mais duas ou três parcelas para coincidir com o calendário de vacinação dos estados brasileiros.

Assim, no mês de julho os beneficiários do programa federal vão receber a quarta parcela do auxílio emergencial conforme o calendário já divulgado pelo Ministério da Cidadania a partir de 23 de julho.

Confira o calendário completo dos próximos pagamentos: