Auxílio emergencial 2021: como consultar o saldo das parcelas pelo CPF

As parcelas do auxílio emergencial 2021 contam com valores variáveis de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo da composição familiar dos beneficiários. Todas as regras foram estabelecidas por meio da medida provisória de nº 1.039. Inclusive, você sabia que é possível consultar o saldo do auxílio emergencial 2021 pelo CPF?

Neste mês de junho de 2021, o Ministério da Cidadania aprovou mais 106.011 pessoas no auxílio emergencial 2021. Pela página da Dataprev, é possível consultar o saldo das parcelas, datas de recebimento e motivos que ocasionaram a negativa do auxílio emergencial.

Outros 2.000 requerimentos também vão passar por uma análise detalhada ao longo dos próximos dias. A contestação, além disso, também pode ser feita pelo mesmo site, tendo em vista que a Dataprev está realizando reavaliações mensais dos cadastros.

“Temos realizado uma operação abrangente, no sentido de que o auxílio emergencial seja pago à população mais vulnerável do país, e muito criteriosa, para evitar fraudes e repasses indevidos”, explicou o ministro da Cidadania, João Roma.

Como consultar se você tem saldo do auxílio emergencial pelo CPF

O site da Dataprev fornece condições para que os beneficiários do auxílio emergencial, por meio do número de seus CPFs, possam consultar o saldo de suas parcelas. Para efetuar o procedimento, basta seguir alguns passos básicos. Confira como consultar o saldo do auxílio emergencial por CPF:

Acesse a página da Dataprev para fazer a consulta das parcelas;

Insira os dados exigidos, como CPF, nome completo do beneficiário, data de nascimento e nome da mãe;

Feito isso, espere a página carregar. Nela, será possível consultar o saldo do auxílio emergencial 2021.

Consultar saldo do auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem

Vale destacar que a consulta do auxílio emergencial 2021, bem como extrato de movimentações, também pode ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem (Android e iOS). O app funciona como uma espécie de conversa pelo WhatsApp, com tela de menu intuitiva e autoexplicativa.

Confira como consultar o saldo do auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem: