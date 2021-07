Aumenta para 4 número de mortos em colisão entre ônibus e caminhão-tanque na BR-364; 16 feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus pertencia a Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Buritis. Houve uma explosão após a colisão.

Um dos homens que estava dentro do ônibus, e viajava a Porto Velho para fazer tratamento auditivo, conseguiu sair do veículo antes da explosão. Testemunhas relatam à PRF que ele tentou tirar a esposa do ônibus, mas ela não resistiu.