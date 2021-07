Atriz pornô morre após cair do vigésimo segundo andar de prédio

- Publicidade-

A atriz pornô Kristina Lisina morreu aos 29 anos após cair do vigésimo segundo andar de um prédio em São Petersburgo, na Rússia. A jovem era conhecida como “Kris the foxx” e fazia sucesso em filmes eróticos e no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. Segundo o jornal The Sun, as condições da morte ainda estão sendo investigadas.

Kristina entrou na indústria pornô após largar uma carreira no mercado financeiro. Ela estava morando em São Petersburgo após comprar um apartamento na cidade e câmeras de segurança mostram a jovem entrando no prédio pouco antes do momento da queda.

Na filmagem, ela aparece comendo um saco de salgadinho enquanto entra no prédio. O corpo da atriz pornô foi encontrado perto de um condomínio residencial. No momento da queda, ela estava segurando uma moeda onde estava escrito “você está sempre no meu coração”. O namorado de Kristina fez um post lamentando a morte e pedindo contribuições em uma vaquinha para arcar com o custo do velório.