Atriz conta que quase foi morta por leão durante gravações de Tarzan

Segundo a artista, na cena em que os dois protagonistas se encontram pela primeira vez, o leão que acompanhava Tarzan (Miles O’Keefe) a atacou quando não havia adestradores por perto.

Bo contou ainda que o responsável por salvá-la de um novo ataque do leão foi Miles: “Miles o segurou pela cintura apenas por tempo o suficiente para deixá-lo confuso, e isso me permitiu entrar no mar. Logo antes da onda vir, o leão conseguiu chegar às minhas costas e foi pegar o meu ombro”.

Apesar do susto, Bo Derek comentou que seu marido e diretor do filme John Derek ficou preocupado com o ocorrido, mas depois de tudo ter ficado bem aproveitou a cena na produção. “Nós usamos o máximo que conseguimos (do ataque) no filme. Foi loucura, mas são os negócios, certo? Isso são filmes!”, completou.