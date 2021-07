Assim como Pyong Lee e Sammy, relembre escândalos de traição que estouraram na mídia

- Publicidade-

Falar em traição é quase certeza de lembrar de Saulo Poncio e Gabi Brandt, relacionamento que por sinal dura até hoje. O namoro foi assumido em 2018 e o casal teve filho em dezembro daquele ano. Depois de incontáveis especulações e fotos que denunciavam, o cantor assumiu em 2020 que não foi um bom marido para ela.

Em 2014, Marcelo Adnet foi flagrado aos beijos com uma mulher na rua e teve que admitir a pulada de cerca em seu perfil do Twitter. Dani Calabresa perdoou, abriu o coração sobre o sentimento e acreditou na relação. Não satisfeito, o famoso foi flagrado com mais outra mulher em 2016 e dessa vez negou tudo, só que o casamento acabou no ano seguinte.

Outro rompimento famoso foi o de José Loreto e Débora Nascimento, já que o ator foi acusado de se envolver com Marina Ruy Barbosa enquanto estava casado. Essa parte ele negou com veemência, mas assumiu uma traição de forma bem indireta em 2019, num desabafo, quando declarou: “Errei sim, manchei o teu nome”.

Arthur Aguiar até tem tentado reconquistar Mayra Cardi, mas não está sendo uma tarefa fácil, já que foi acusado pela ex-BBB de traí-la diversas vezes entre 2017 e 2020. O pay de Sophia não negou o que foi dito e, de certa forma, assumiu a infidelidade em entrevista a Leo Dias, do jornal Metrópoles, ao dizer que ele não namoraria a si mesmo.

Lipe Ribeiro chegou a pedir Yá Burihan em casamento na grande final de A Fazenda 2020, mas estourou a descoberta que ela não foi fiel durante o confinamento do reality da Record. O ex-participante do De Férias Com o Ex afirmou isso em entrevista ao podcast de Lucas Selfie. Ele também foi acusado de pular a cerca, mas negou que tenha feito isso enquanto estavam namorando.

Outro caso que explodiu na mídia durante a sexta temporada da atração rural foi envolvendo Scheila Carvalho e Tony Salles. O cantor teve fotos divulgadas por Kamyla Simioni e qualificou aquilo como um deslize. A eterna morena do Tchan descobriu tudo depois que foi eliminada do programa e causou uma crise, que depois foi contornada.

Outro caso famoso é o de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi. Os dois estiveram juntos durante 30 anos. Em entrevista à revista Veja, o sertanejo assumiu que não resistiu à tentação no auge de seu sucesso: “Quando É o Amor entrou no topo das paradas, todas as mulheres com quem sonhei passaram a dar bola pra mim. E, é claro, saí com algumas delas”.

Ainda num tempo mais remoto, Luana Piovani foi flagrada no Carnaval de Salvador, do ano 2000, com o empresário Christiano Rangel e as fotos foram parar na capa da revista Contigo. A atriz não negou o vacilo e entendeu que Rodrigo Santoro tem mágoa dela com toda razão, concluindo que o fez sofrer.

Hoje o casamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank é sólido, mas passou por uma mega turbulência em 2012, com um caso extraconjugal com Carol Francischini, que pensou ter um filho dele e o exame de DNA provou que não. Em 2014, em conversa com Marília Gabriela no GNT, o galã mandou a real: “Não foi uma suposição. Foi um fato, aconteceu”.