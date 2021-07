As desoladoras imagens do resgate de animais em incêndio em Bonito (MS)

Um porco-do-mato também foi encontrado morto na área atingida pelas chamas.

Um filhote de cervo foi encontrado na região afetada pelo fogo, recebeu apoio dos bombeiros e, sem nenhum machucado, logo foi liberado para voltar ao seu habitat. Outros animais também podem ter sido atingidos diretamente e deixaram a área enquanto o local era tomado pelo fogo.

No ano passado, incêndios em Mato Grosso do Sul viraram notícia em todo o mundo. Isso porque o Pantanal, que tem uma parte localizada no Estado, sofreu intensamente as consequências dos incêndios e a sua fauna foi duramente afetada pelas chamas.

Um levantamento feito por pesquisadores do Grupo de Estudos em Vida Silvestre (GEVS), divulgado pelo jornal O Globo, apontou que ao menos 20 mil animais morreram durante as queimadas no Pantanal no ano passado.

O estudo apontou que 9,5 mil macacos-pregos, 6,7 mil queixadas e 3,6 mil jacarés morreram nos incêndios. Foram as espécies de médio e grande porte com maior número de mortos na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, segundo o levantamento.

Esse dado não inclui milhares de serpentes, mamíferos e anfíbios de pequeno porte que foram totalmente carbonizados, segundo O Globo.

Neste ano, o Pantanal já começou a sofrer com o fogo, conforme o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) em Mato Grosso do Sul. Ainda não há relatos sobre animais afetados no período recente no bioma.

De acordo com o Prevfogo, a expectativa é que a situação no Pantanal se agrave por volta de agosto e setembro, pior período de estiagem do ano.

Decretos estaduais

Nesta terça-feira, o governo de Mato Grosso do Sul publicou dois decretos que declaram situação de emergência no Estado por 180 dias. Um está relacionado a incêndios florestais em qualquer tipo de vegetação e outro à estiagem.

Conforme o governo local, um dos decretos tem o objetivo de criar uma força-tarefa contra incêndios na região, por meio de ações preventivas com bombeiros, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e brigadistas.

Esse primeiro decreto é justificado, principalmente, pelo período intenso de queimadas do ano passado e pelo risco de que situação semelhante ocorra em 2021.

O segundo decreto declara situação de emergência para todo Estado por conta da estiagem, que pode afetar o abastecimento de água, a produtividade da região, causar prejuízos, em especial aos produtores e até facilitar a propagação de incêndios.

Uma das justificativas para esse segundo decreto é um alerta de emergência hídrica emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) para a região hidrográfica da bacia do Rio Paraná, que abrange diversos Estados, incluindo Mato Grosso do Sul.