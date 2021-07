Arraiá de vacinação atinge mais de 4 mil pessoas contra a Covid-19 no Sesi

- Publicidade-

O mutirão, montado no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião, das 8h às 22h do domingo, 4, imunizou mais de 4 mil pessoas com a primeira dose da vacina da Pfizer.

De acordo com o secretário de saúde da capital, Frank Lima, apesar da meta não ter sido atingida, tendo em vista que, eram esperadas mais de 5 mil pessoas para serem imunizadas, o arraiá foi positivo. “O arraiá foi um sucesso total. Mais de 200 profissionais de saúde estiveram envolvidos na campanha de vacinação. Foram quase 4.500 pessoas vacinadas e isso nos ajuda a avançar”, declarou.