Áreas de proteção ambiental registram mais de 70 focos de queimadas em menos de um mês no Acre

Do dia 1 de janeiro até quarta-feira (28), foram contabilizados 89 focos nas 20 áreas protegidas do estado. A Reserva Extrativista Chico Mendes lidera essas queimadas, com 59 focos no ano, sendo que desses, 50 foram somente no mês de julho.

Em todo o estado, foram registrados mais de 400 focos este ano. Os municípios de Tarauacá e Feijó foram os que apresentaram o maior número de queimadas acumuladas no período, com 61 e 51 focos respectivamente. Já acumulado mensal de focos foi de 338 focos de queimadas.

Na distribuição por classe fundiária, 88 focos foram em unidades de conservação, 94 em projetos de assentamento, 11 em terras indígenas e 86 em propriedades particulares.

Com relação aos focos de queimadas registrados na Amazônia Legal de janeiro até o dia 28 de julho, o Acre aparece em 8º lugar no ranking, com 433 focos. O Mato Grosso concentra o maior número de focos, com 6.983.

Maior nº de queimadas dos últimos 6 anos

Dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam ainda que o número de queimadas este ano é o maior dos últimos seis anos. No acumulado do ano, de 1 de janeiro a 29 de julho já são 465 focos de queimadas em todo o estado.

Em 2016, nesse mesmo período, o estado tinha registrado 655 focos ativos de queimadas. Já em 2017 foram 372, em 2018 um total de 442 focos, em 2019 foram 276 e em no ano passado foram 374.

Plano do Ministério da Justiça

Com os altos registros de queimadas, o Acre foi incluído no Plano Estratégico para o Combate a Incêndios Florestais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançado no último dia 22.

A operação, batizada de “Guardiões do Bioma”, deve começar conforme a necessidade e a demanda dos estados, entre os meses de agosto e novembro. O foco de atuação, de acordo com o ministério, será os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás.

A Polícia Federal será responsável por desenvolver ações de inteligência e de Polícia Judiciária, com objetivo de prevenir, mitigar e reprimir devastações criminosas, além de prestar apoio logístico aos demais órgãos participantes. Já a Polícia Rodoviária Federal vai coordenar a segurança nas rodovias federais, segundo o ministério.

Qualidade de ar