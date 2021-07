Após suposto sumiço em Rio Branco, motorista de aplicativo aparece e diz que estava na colônia

- Publicidade-

O motorista de aplicativo, Thalys Bruno da Silva de Souza, que estava desaparecido desde às 11 horas desta última sexta-feira, 9, reapareceu na manhã deste sábado, 10, em Rio Branco, foi encontrado.

A informação foi confirmada pela jornalista Lilian Camargo, o motorista de aplicativo estava em uma colônia, sem sinal de telefone.

Mais cedo, um grupo de motoristas de aplicativos fechou a ponte Juscelino Kubitschek, no centro da capital, cobrando da Segurança Pública do Estado notícias acerca do paradeiro do colega.

Thalys havia “desaparecido” na manhã de sexta-feira, 9, após ser visto indo realizar uma corrida na Cidade do Povo. Ele dirigia um Voyage de cor branca, placa PQY – 5898, mas não havia retornado para o 1º Distrito da capital.