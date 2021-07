Após se vacinar, Flávio Bolsonaro diz que pai será ‘último brasileiro vacinado’

- Publicidade-

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) se vacinou em uma clínica na zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele recebeu a vacina da AstraZeneca aplicada pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na saída do posto, disse à CNN que o pai quer ser o último brasileiro a se vacinar e que aguarda por esse momento.

“Ele já falou que ele quer dar o exemplo, ele quer ser o último brasileiro a se vacinar e é coisa dele, do íntimo dele, pra reforçar o quanto de respeito que ele tem pelo povo então a gente aguarda esse momento lá na frente, o presidente no momento que achar correto também tomar sua vacina”, disse o senador à CNN.

Jair Bolsonaro já poderia ter sido vacinado pelo critério de idade tanto no Distrito Federal, onde mora, quanto no Rio de Janeiro, onde tem domicílio eleitoral. No entanto, preferiu não fazê-lo. Após ser imunizado, Flávio exaltou os feitos da gestão do pai pra buscar a vacina.

“O negacionista garantindo a vacina no braço de mais de 160 milhões de brasileiros. Óbvio que o discurso que é pregado na CPI não cola porque a realidade está aqui. Todas as vacinas que foram aplicadas até hoje no braço de todos os brasileiros foram por intermédio do governo federal”, alegou ele se referindo ao fato de que o grupo majoritário de senadores da CPI vê falhas do governo federal na aquisição de vacinas.

Perguntado sobre a importância do gesto de se vacinar, o senador disse que incentiva os brasileiros a se vacinarem. “É claro que sim, eu já tive Covid, lá atrás o médico tinha dúvidas se era o caso de se vacinar ou não quem já teve Covid, mas hoje o meu médico já me orientou pra tomar vacina, então tem que vacinar”, afirmou.

À CNN, Flavio Bolsonaro disse que a segunda dose já está marcada para outubro e incentivou que as pessoas busquem a imunização completa, com as duas doses. “Quem não tomou a segunda dose busque aí o posto de saúde pra se vacinar, reforçar a sua imunização, a gente vê que o resultado da vacina já é visível, a quantidade de mortes já caiu bastante graças a Deus, os casos graves também caindo bastante”, afirmou.