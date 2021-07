Após quatro dias, Saúde volta aplicar 1ª dose de vacina contra a Covid-19 em Rio Branco

As vacinas utilizadas no combate da Covid-19, com exceção da vacina da Janssen, são aplicadas em duas doses. A imunização só é completa quando a pessoa toma as duas doses.

A primeira vez que a vacinação foi suspensa foi no dia 6 de março e o secretário Frank Lima informou que as doses que tinham sobrado foram destinadas aos trabalhadores da saúde que continuavam sendo vacinados.

Seis dias depois, no dia 12 de março, a aplicação da primeira dose nos idosos voltou a ser suspensa na capital após o estoque zerar. Na época, a prefeitura informou que tinha recebido 1.410 doses do 7º lote do imunizante no Acre no dia 10 de março. Do total, o município destinou 1.180 para idosos com idade a partir de 71 anos e 230 para os profissionais de Saúde.

A terceira vez que a vacinação foi suspensa foi no dia 1º de abril. O município ficou sem doses do imunizante e suspendeu a aplicação da 1ª dose em idosos de 62 anos ou mais e profissionais de saúde.

No dia 13 de abril, houve uma nova suspensão. Na época, era imunizado o público acima dos 61 anos ou mais em Rio Branco.

Novamente sem estoque, a população da capital acreana ficou sem tomar a primeira dose novamente no dia 22 de junho pela quinta vez. Apenas grávidas e mulheres no pós-parto receberam a primeira dose do dia seguinte, exclusivamente, na Urap Ary Rodrigues, no bairro 6 de Agosto, das 8h às 16h. Segundo o Departamento de Vigilância da Semsa, havia doses para a primeira aplicação apenas para esse público.

No dia 13 de julho a vacinação para pessoas acima dos 27 anos foi suspensa por falta de imunizante. Essa foi a sexta vez que o município ficou sem doses para a população.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 429.934 até esta sexta (16), sendo 321.564 da primeira dose e 100.732 da segunda. Rio Branco aplicou 213.630 doses e Cruzeiro do Sul 50.896.