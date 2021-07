Após quase perder emprego, Juliano Cazarré diz que vai tomar vacina

- Publicidade-

O ator Juliano Cazarré, que viveu o personagem Magno, filho mais velho de Lurdes (Regina Casé), em Amor de Mãe, tem gerado polêmica nos bastidores da Globo e também nas redes sociais.

O famoso pode ficar de fora do remake da novela Pantanal, que estreia na emissora em 2022, já que teria se recusado a se vacinar contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (28), porém, ele se pronunciou.

O colunista Leo Dias, do portal Metropoles, publicou uma nota na manhã desta quarta-feira (28), na qual afirma que o ator da Globo teria dito que não vai tomar a vacina contra o novo coronavírus porque não quer ser “chipado”. Segundo fontes do jornalista, Cazarré teria dado essa declaração na academia de ginástica que frequenta no Rio de Janeiro.

Ontem, o colunista afirmou que a presença do ator no folhetim está ameaçada já que Cazarré teria se recusado a tomar vacina contra a doença. A informação é que o ator pode ser cortado de Pantanal devido às medidas de prevenção sanitárias estabelecidas pela Globo. O Brasil já soma quase 20 milhões de infectados e mais de 551 mil mortos pela Covid-19.

Na internet, a declaração de Cazarré e a sua recusa pela vacina logo repercutiram. Fãs do ator e telespectadores reprovaram a atitude do famoso e usaram as redes sociais para demonstrar seu repúdio. “Péssimo ator, não vai fazer falta no elenco mesmo!”, disse o internauta Allan Correia no seu perfil no Twitter sobre a possível saída do ator do elenco de Pantanal.

No seu perfil no Instagram, o ator Juliano Cazarré resolveu se pronunciar a respeito da polêmica. “Eu não iria comentar nada sobre a situação, pois ela nasceu de uma fofoca“, disse o ator. O famoso disse na publicação que fez “uma consulta à produção de Pantanal sobre a situação da vacina, pois eu já adquiri imunidade ano passado“.

O contratado, no entanto, deixou claro que “se for uma condição da casa para que eu participe de Pantanal“, ele tomaria a dose. Cazarré reforçou ainda que vai se imunizar o quanto antes. “Eu já tinha me decidido a tomar a vacina. No posto me informaram que passe lá na quinta-feira (amanhã de tarde), é o que farei“. Na publicação, ele disse que sofreu ameaças de morte após a publicação de Leo Dias.

Vale lembrar que todas as vacinas aplicadas no Brasil contra a Covid-19 são cientificamente comprovadas e geram resposta imune ao novo coronavírus. Por isso, é importante que todos se vacinem contra a doença para que ela deixe de circular o quanto antes. No Brasil, menos de 20% da população tomou a segunda dose, essencial para a proteção contra o vírus.