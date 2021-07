Após perdoar 27 traições, viúva de Mr. Catra faz desabafo: “Não viveria de novo”

Silvia Regina, que foi casada com Mr. Catra por mais de 23 anos, abriu o jogo para podcast ‘Barbacast’ sobre as décadas em que esteve ao lado do famoso. Mãe de cinco dos 32 filhos do cantor, a viúva desabafou sobre as traições que perdoou enquanto estava ao seu lado. Isso porque, apesar do relacionamento ser considerado aberto, ao que parece apenas ele tinha outras parceiras.