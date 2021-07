Após perder concurso do Miss Bumbum, candidata arma barraco ao vivo

Tudo começou quando a modelo Luna Le Blac, de Minas Gerais, e Juh Campos, de Roraima foram declaradas campeãs e Taty Sindel, da Paraíba e ex-integrante do extinto Zorra Total, foi contra o resultado e arrancou a faixa da vice-campeã. Ela jogou no chão e, aos gritos, acusou que era fraude diante das câmeras: “É roubado!”

