Após mais de quatro meses, obra do antigo prédio do Bope é concluída e pode virar centro de reabilitação pulmonar

Em reforma desde o final do mês de fevereiro, o antigo prédio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que seria usado para atendimento de casos de Covid-19 em Rio Branco, foi entregue esta semana. Inicialmente, o espaço seria uma extensão de leitos do Instituto de Tramautologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), mas, agora, com a redução de casos do coronavírus, terá outro destino.