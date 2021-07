Após confessar furto, Travesti é amarrada e espancada com pedaços de madeira

- Publicidade-

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma travesti até o momento nao identificada sendo agredida com pedaços de madeiras por pelo menos 2 homens. O fato aconteceu no bairro São Joaquim, Zona Norte de Teresina.

Segundo informações preliminares, as agressões seriam porque a travesti teria participado de roubos na localidade. O vídeo mostra o momento em que a travesti confirma o crime e é espancada dentro do porta-malas de um carro com pedaços de madeira.

Crianças e mulheres presenciaram toda a ação. A vítima das agressões e um dos suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes.