Aos 72 anos, Ana Maria Braga desfila de biquini e ganha elogios de fãs

A apresentadora, que tem 72 anos de idade, está na praia e compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira (26/7), um momento de lazer. A

o som de Andar com Fé, de Gilberto Gil, Ana Maria usa bíquini e esbanja simpatia desfilando e desenhando um coração na areia.

“Meu amor pra vocês!!”, escreveu a loira na legenda da publicação homenageando seus fãs e seguidores.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a artista: “Gente e esse corpinho lindo da minha deusa”, “Está um arraso!!”, “Coisa linda!”.

Ana Maria se veste de Cruella

Dias antes de se afastar da telinha, Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores na manhã ao surgir no Mais Você vestida como a vilã Cruella, personagem de Emma Stone no filme live-action da Disney.

Logo na abertura do matinal, a apresentadora apareceu com o clássico penteado da vilã dos 101 Dálmatas e um vestido vermelho, um dos figurinos icônicos usados pela atriz no filme. “Gente, esse meu look de hoje é arrasador e dedicado a ela: Cruella”, começou Ana Maria.