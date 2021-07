Alucinações e disfunção sexual: covid longa pode ter 203 sintomas

- Publicidade-

Alucinações visuais, tremores, coceira na pele, alterações no ciclo menstrual, disfunção sexual, palpitações cardíacas, problemas de controle da bexiga, herpes zoster, perda de memória, visão turva, diarreia e zumbido… Estes são alguns dos mais de 200 sintomas que podem acompanhar pacientes de covid-19 por meses após a fase aguda da doença.

No maior estudo realizado até o momento sobre a chamada covid-19 longa, publicado na revista científica EClinicalMedicine, da The Lancet, pesquisadores do Imperial College London monitoraram 3.762 indivíduos em 56 países. Eles identificaram 203 sintomas em dez sistemas do corpo associados à doença.

A presença do coronavírus no organismo dura apenas alguns dias, mas a reação imunológica à infecção — algo que varia de pessoa para pessoa — pode causar uma série de danos a órgãos e tecidos.

Do total de participantes do estudo, 3.608 (96%) relataram sintomas além de 90 dias. Destes, 2.454 (65%) apresentaram sintomas por pelo menos 180 dias. Apenas 233 se recuperaram completamente.

Os pesquisadores salientam que 66 sintomas foram perceptíveis por seis meses, sendo os mais frequentes cansaço, mal-estar pós-esforço (físico ou mental) e disfunção cognitiva (principalmente, dificuldade para pensar com clareza, descrita como névoa cerebral).

A autora sênior do estudo, Athena Akrami, ressalta o desafio que a pandemia cria para populações economicamente ativas, tendo em vista que sequelas cognitivas têm potencial de reduzir a produtividade desses indivíduos.

“Memória e disfunção cognitiva, experimentadas por mais de 85% dos entrevistados, foram os sintomas neurológicos mais difundidos e persistentes, igualmente comuns em todas as idades e com impacto substancial no trabalho.”

Os novos sintomas surgem em um cenário em que sequelas respiratórias e cardiovasculares já estão bem-estabelecidas para os médicos.

Todavia, Athena alerta para pessoas que possam não ter sido identificadas com a covid-19 longa por apresentarem outros sintomas.

“É provável que haja dezenas de milhares de pacientes com covid longa sofrendo em silêncio, sem ter certeza de que seus sintomas estão ligados à covid-19.”