Alertas de derrubada de mata na Amazônia batem recorde pelo quarto mês consecutivo

O desmatamento na Amazônia em junho chegou a 1.061,88 km², o maior valor registrado na história recente do programa Deter, com início em 2016. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os alertas de derrubada de mata na Amazônia voltaram a bater recorde, pelo quarto mês consecutivo.

É o segundo mês seguido com valores de desmate acima de mil quilômetros quadrados. Desde março, os alertas mensais do programa vêm sendo recordes, sempre comparados ao mesmo mês de anos anteriores, desde 2016.

Os meses de julho, agosto e setembro, parte do período seco, costumam ser críticos para a Amazônia por concentrarem intensa atividade de desmatamento e queimadas.