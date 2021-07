Adolescente de 13 anos é julgado como adulto por causa do tamanho de seu órgão genital

- Publicidade-

O menino acabou sendo preso depois de acusação por roubar um telefone celular. Na prisão, quando ficou nu, os policiais ficaram surpresos com o tamanho do membro do adolescente.

Depois de uma análise realizada por médicos, foi determinado que o réu não tem apenas 13 anos de idade, concluindo que sua faixa etária real seria entre 16 e 17 anos de idade. Assim a Justiça da Ucrânia o colocou em julgamento como adulto.

