Acusado de matar idoso em flutuante no Porto de Cruzeiro do Sul é preso pela Polícia Civil

- Publicidade-

Raimundo Avelino foi morto no dia,18 de julho, dentro de um flutuante situado no Rio Juruá, no Porto Central da cidade, localizado nas imediações dos mercados públicos.

A delegacia da Polícia civil de Cruzeiro do Sul, através do setor de repressão a homicídios na cidade, conseguiu prender o acusado de ter cometido o homicídio contra o idoso de 71 anos de idade. O suspeito teria entrado em briga corporal com a vitima e teria desferido vários golpes com terçado durante a luta.

O delegado Lindomar Ventura que está a frente da investigação, afirma que nos próximos dias outras pessoas podem ser encaminhadas para o presídio por participarem do homicídio. “Foi um trabalho realizado logo após a notícia do assassinato e a equipe passou a trabalhar no caso. O crime ocorreu no domingo,18, já na quarta-feira a gente já tinha o nome de um dos suspeitos e fizemos a prisão dele na sexta-feira. A investigação continua ainda pois, existem situações que precisam ser explicadas. Ele confessa o crime, fala da motivação que foi algo supérfluo, mas nós ainda não concluímos a investigação, porque achamos que ainda precisam ser esclarecidas algumas coisas ainda.”