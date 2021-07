Acreano é encontrado morto dentro de carro embaixo de ponte no interior de Rondônia

- Publicidade-

Um morador entrou em desespero ao passar, na manhã desta quarta-feira (21), sobre a ponte conhecida como Roxinho, no Ramal do Boi, no Distrito Ponta do Abunã, no interior de Rondônia.

Segundo informações de moradores da região, um carro modelo Celta, de cor vermelho e placas NAF 3210, estava caído dentro de um igarapé. Ao se aproximar do carro, um morador percebeu que havia uma pessoa morta dentro do automóvel.

Os populares conseguiram achar os documentos do motorista que foi identificado como Pedro da Silva Gomes, de 65 anos. Ele é natural de Rio Branco, no Acre.

Após a descoberta do veículo e do corpo, foi acionada a Polícia Militar do Estado de Rondônia, que isolou a área para o trabalho de perícia e remoção do corpo do motorista. Caso haja informação sobre os familiares dessa vítima, procure a Delegacia de Vista Alegria, em Rondônia.