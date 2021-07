Acreano é baleado nas costas a poucos metros de cruzar a fronteira Brasil/Bolívia

- Publicidade-

No último final de semana, um jovem foi baleado ao tentar cruzar a fronteira entre Brasil e Bolívia, pela Avenida Internacional no acesso Cobija/Epitaciolândia. O rapaz recebeu um tiro nas costas. O nome dele ainda não foi revelado, mas apenas se sabe que ele é acreano de Brasileia. A polícia boliviana já deu início às investigações do caso. O homem foi atendido primeiramente no Hospital de Cobija e depois transferido para o Hospital de Brasileia para ser operado de urgência.

Segundo informado pela imprensa da Bolívia, através da TVU-Pando, uma equipe dos bombeiros resgatou o jovem que foi encontrado caído ao chão. Imediatamente ele foi levado para o Hospital Roberto Galindo. Ele teria dito que estava se deslocando para Epitaciolândia e que ouviu o disparo do tiro que atingiu as suas costas, não sabendo de onde partiu o projétil.

Recentemente, um vídeo foi divulgado na cidade onde dois homens aparecem numa motocicleta e um deles atirava para o alto em várias ruas de Cobija. O registro ocorreu no mesmo dia em que o jovem brasileiro foi atingido. A polícia boliviana trabalha com essa hipótese de que o disparo que feriu o acreano pode ter relação com a ação dos vândalos.

Ontem (25), a polícia conseguiu identificar e prender os dois homens que aparecem nas imagens. Até o momento, o comando da polícia de Pando não deu detalhes sobre o andamento das investigações do caso do brasileiro.