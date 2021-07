Acreana Raissa Barbosa encontra com ex-BBB Kerline e internauta dispara: “Pedindo dica”

- Publicidade-

Um encontro inusitado movimentou as redes na última quarta-feira (21): a acreana Raissa Barbosa encontrou as ex-BBBs Kerline Cardoso e Gizelly Bicalho.

O que chamou a atenção dos internautas foi o fato de que Kerline é cotada para a próxima edição do reality A Fazenda, que recebeu Raissa em sua última edição.

COLOCARAM DUAS EX BBBS E UMA EX FAZENDA PRA CONVERSAR, VEJA NO QUE DEU PIC.TWITTER.COM/FEJCXMNNYX — KERLINE CARDOSO (@KERLINECARDOSO) JULY 21, 2021

Os seguidores não deixaram barato. “Pedindo dica pra Raíssa como jogar na Fazendinha 13, vem lenda”, escreveu um internauta.

Kerline, como sempre, brincou com o encontro e tem levado a vida pós confinamento com leveza e humor. “Colocaram duas ex-BBBs e uma ex-Fazenda pra conversar, veja no que deu”, publicou.