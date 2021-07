Acreana Raissa Barbosa aparece chorando na web após reações a vacina da Covid

“Eu quase desmaiei na rua por causa dessa vacina. Eu estou com calafrio, e eu liguei para um monte de gente pra me ajudar e ninguém me atendeu. Nossa, se eu soubesse que iria ficar tão mal… desculpa gente eu estar chorando aqui… mas eu estou com muita febre, com muita dor de cabeça, e eu estou tendo calafrios e muito fraca. Eu comi e continuo me sentindo fraca”, disse Raissa, aos prantos. Os vídeos foram apagados pouco depois da publicação.

Nos comentários das fotos de Raissa, os internautas criticaram a atitude da modelo de “desaprovar” a vacina.

“Entre ficar ‘fraca c febre’ e ter insuficiência respiratória/ óbito Escolham a 1a opção. Que DESSERVIÇO!”, escreveu um. “A gente, por favor, tem gente implorando pra ser imunizado essa garota chorando. ‘Te MANKE’”, opinou outro.

Raissa recebeu o imunizante na última sexta-feira (23/7). “Vacinada amores! Vacinem-se!”, postou na ocasião.