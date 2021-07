Acreana está desaparecida há quase um mês após sair de casa para ir a Rondônia

- Publicidade-

Há quase um mês a família da jovem Kianaely Cristiny Ferreira de Aquino, 24 anos, está sem notícia dela. Ela saiu de Rio Branco no dia 7 de junho para passar uma semana em Cacoal, em Rondônia, com amigos e sumiu. O último contato que a família teve com Kianaely foi no dia 28 de junho quando ligou rapidamente para a mãe, bastante nervosa e aparentando ter chorado. Desde então, o telefone dela está desligado.