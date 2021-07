Acre registrou recorde de frio de 9,5°C em Assis Brasil e 10° C no Parque Chandless

- Publicidade-

O meteorologista Davi Friale afirmou em boletim desta sexta-feira, 30, que esse final de semana será de tempo firme, ensolarado e extremamente seco, mas que as noites estarão estreladas e frias. Segundo ele, até o próximo dia 8 de agosto, os dias estarão muito secos e as noites frias em todo o Acre, com extremos mais acentuadas em Rio Branco e em todo o vale do rio Acre.

Segundo Friale, neste domingo, 1, de agosto, uma nova massa de ar seco polar chega ao Acre, devido à intensa pressão atmosférica no oceano Atlântico Sul, que impulsiona ventos fortes para o interior do Brasil. “Assim, neste domingo, ocorrerão ventos fortes, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, em alguns pontos do leste e do sul do Acre”, afirmou.

De acordo com meteorologista, nesta sexta, 30, foi registrado mais um recorde de frio no Acre, com temperatura de 9,5ºC, às 6h da manhã, em Assis Brasil (AC). Os dados são da estação meteorológica do SENAMHI (PERU), localizada muito próxima da cidade acreana, nas mesmas condições geográficas.

“Outro recorde de frio, no Acre, foi registrado no Parque Estadual do Chandless, com 10,0ºC, de acordo com a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, às 6h desta sexta-feira. Em Rio Branco, esta sexta-feira começou com apenas 12,8ºC, mas, ainda, não superou o recorde anterior de 11,5ºC, registrado no dia primeiro deste mês de julho. No entanto, as próximas noites, na capital acreana, deverão registrar temperaturas inferiores ao recorde anterior. Recorde, também, de baixa umidade relativa do ar, em Rio Branco, com 33%, registrado na tarde da última quinta-feira (29). Nos próximos dias, deverão ocorrer novos recordes de tempo seco no Acre”, explicou.