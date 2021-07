Acre registra 205 focos de incêndio e tem maior número de queimadas dos últimos 3 anos, aponta Inpe

Se comparado aos anos anteriores, esse é o maior número de focos dos últimos três anos. Em 2018, foram registrados 208 focos ativos no Acre no mesmo período.

Ainda segundo os dados, o número de focos de queimadas este ano cresceu 5%, comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 195 focos.

Cidades com mais focos

Dados do relatório da sala de situação de monitoramento hidrometeorológico do Acre, divulgados nessa quinta (15), apontam que os municípios de Brasileia e Tarauacá foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados desde o início deste ano, com 16 focos cada um.

O acumulado mensal de focos de queimadas no estado do Acre, entre o início do mês de julho e quarta (14), é de 110 focos de queimadas, levando em consideração dados do satélite de referência.

Os municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Porto Acre e Rodrigues Alves registraram o maior número de focos por quilômetro quadrado em seu território, conforme o relatório da sala de situação.

Com relação aos focos de queimadas registrados na Amazônia Legal de janeiro até o dia 14 de julho, o Acre aparece em 8º lugar no ranking, com 205 focos. O Mato Grosso concentra o maior número de focos, com 6.257.

Qualidade de ar

No período de estiagem, a concentração de partículas poluentes no ar atinge números altos. Dados dos sensores de monitoração mostram que atualmente a qualidade do ar está quase o dobro acima do ideal para a respiração no Acre.

Conforme o relatório, a concentração de material particulado chegou à máxima concentração de 46 µg/m³, nessa quinta (15), em Rio Branco. Nas cidades de Sena Madureira, Brasileia, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Bujari, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard, a concentrou chegou a 42 µg/m³.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que a quantidade de material particulado por metro cúbico aceitável é de 25 microgramas. Acima disso, a qualidade é ruim para a saúde das pessoas.