Acre receberá 130 mil doses da Pfizer e da AstraZeneca na quarta

O Estado do Acre receberá nesta quarta-feira, 21, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, 130.740 doses da vacina contra covid-19. Esse é o maior lote já enviado ao Acre pelo Ministério da Saúde (MS) desde o início da vacinação contra o vírus.

Das 130 mil doses, 113.490 doses da Pfizer e 17.250 doses de vacina da AstraZeneca. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), esse é o 33º lote de vacinas enviado para o estado do Acre. O horário de desembarque está previsto para às 14 horas.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas, o Acre deve ser o ente do Norte que receberá o maior número devido suas cidades fazerem parte da fronteira com a Bolívia e o Peru.

A Região Norte deve receber mais de 376 mil doses do novo carregamento. O Estado Pará deverá receber 92 mil doses, menor que o Acre, já que em lotes anteriores, recebeu mais vacinas do que os demais Estados. O intuito é acelerar a vacinação nos Estados que fazem fronteira com outros países no intuito de evitar novas cepas do vírus.