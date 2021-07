Acre recebe mais de 15,7 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (16)

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), esse é 31º lote de vacinas enviado para o estado acreano. A coordenação do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) confirmou para a Rádio CBN Rio Branco que todo o lote vai ser usado na primeira dose.

Com isso, a capital acreana deve retomar a aplicação da primeira dose da vacina, que está suspensa desde a terça (13) por falta de imunizantes. Desde então, é aplica a primeira dose apenas para grávidas e mulheres no pós-parto e segunda dose em quem já tomou a primeira.

O Acre estava sem receber vacina desde o último dia 8, quando foram enviadas duas remessas da CoronaVac e da Pfizer.

Antecipação da segunda dose

Para agilizar o processo de imunização, o governo do Acre decidiu antecipar a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca/Fiocruz. Normalmente, a 2ª dose é aplicada 90 dias após a primeira. Agora, com a mudança, quem tomou a 1ª dose há 45 dias já pode ir até um dos pontos de vacinação para concluir o esquema vacinal.

Conforme a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no estado (PNI), Renata Quiles, o estado decidiu antecipar a aplicação da segunda dose temendo as novas variantes detectadas pelo mundo.

As vacinas utilizadas no combate da Covid-19, com exceção da vacina da Janssen, são aplicadas em duas doses. A imunização só é completa quando a pessoa toma as duas doses.

Segunda dose

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer

O ministério recomenda que a vacina seja administrada em um intervalo de 12 semanas (três meses). Em nota técnica, a pasta informa que o intervalo maior foi recomendado com base em estudos feitos no Reino Unido – o país optou por aumentar o espaçamento no início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses.

Já a bula do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um “intervalo maior ou igual a 21 dias entre a primeira e a segunda dose”.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 429.934 até este sexta (16), sendo 321.564 da primeira dose e 100.732 da segunda. Rio Branco aplicou 213.630 doses e Cruzeiro do Sul 50.896.