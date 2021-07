Acre na rota dos games: Maratona Internacional de criação de games abre inscrições para edição 2021/2022

- Publicidade-

A GameJamPlus, a maior maratona competitiva de criação de jogos do mundo, abre as inscrições para a participação de novas cidades em sua 5ª edição, que terá início em outubro deste ano com duração de 7 meses.

Conectando profissionais de diversos lugares do mundo, a GameJamPlus é um movimento colaborativo, sem fins lucrativos, feito por diversos atores do ecossistema de economia criativa.

“A GJ+ tem como principal objetivo transformar jogos em negócio, especialmente em regiões que não costumam ter muitas oportunidades. Para isso, criamos uma metodologia de 7 meses, onde as equipes participantes passam por processos de mentorias, workshops e avaliações, tudo feito por voluntários que acreditam no propósito do nosso movimento e no futuro da indústria”, explica Ian Rochlin, fundador e CEO da GameJamPlus.

Na edição de 2020 foram criados 281 jogos, que competiram por 16 categorias de prêmios. A expectativa da próxima edição é de aproximadamente 500 novos projetos passarem pelo evento.

“O setor de games está em expansão e a nossa meta é trazer cada vez mais novas regiões para dentro do nosso ecossistema. Queremos que todos tenham a oportunidade de entrar na indústria de videogames, principalmente as regiões com recursos limitados e com barreiras de distância dos grandes polos comerciais do Brasil. Entendemos que o Acre tem forte potencial para formar equipes e nos apoiar nesta causa”, reforça Ian Rochlin, fundador e CEO da GameJamPlus.

As cidades interessadas em participar da 5ª edição da GJ+ podem realizar as inscrições até o dia 15 de agosto. A maratona terá início em outubro de 2021 e a expectativa é alcançar mais de 100 cidades em 30 países.