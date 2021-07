Acre está entre os 4 estados fora da zona de alerta em ocupação de leitos de UTI, aponta Fiocruz

Três meses após a saúde entrar em colapso e atingir 100% de ocupação nos leitos de UTI e enfermaria, o Acre aparece entre os quatro estados do país que estão fora da zona de alerta de ocupação de leitos de UTI. Os dados são do boletim do observatórios da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nessa quarta-feira (30), que trata sobre leitos adultos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Publicidade Além do Acre, aparecem na lista também: Rondônia, Amapá e Paraíba. Sobre as capitais, Rio Branco também aparece em uma boa posição. A capital acreana está entre as cinco do país que estão fora da zona de alerta, juntamente com Belém, Macapá, João Pessoa e Cuiabá.

O Acre tem leitos de UTI disponíveis para pacientes Covid no Pronto-Socorro de Rio Branco (30 vagas), no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Estado (Into-AC) (50 vagas) e no Hospital Regional do Juruá (26 vagas), em Cruzeiro do Sul, interior do estado.

Segundo a Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre), nesta quinta-feira (1º), dos 106 leitos de UTI do SUS no estado acreano 30 estão ocupados, com uma taxa de ocupação de 28%.