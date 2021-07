Acre aguarda nota técnica para definir normas de vacinação de bancários e profissionais dos Correios

O anúncio de que os profissionais seriam incluídos no grupo prioritário da vacinação foi feito na noite dessa terça-feira (6) pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Atualmente, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite do estado (CIB-AC), o estado do Acre segue vacinando a população geral por idade.

“Até o momento, o estado não recebeu nenhum documento oficial do Ministério da Saúde referente à inclusão deste grupo. Nós temos que aguardar, primeiro, o envio do informe oficial do Ministério, segundo a disponibilização de doses, e terceiro, o estado do Acre tem uma pactuação em CIB com os 22 gestores municipais e o gestor estadual, de que a vacinação se daria exclusivamente por faixa etária”, afirmou a coordenadora.

No caso da capital, a vacinação contra a Covid-19 está sendo feita em pessoas de 29 anos ou mais. Além disso, Rio Branco conta com apenas um grupo prioritário, o de gestantes e mulheres no período pós-parto.

Nesta quarta, estão abertos cinco pontos de aplicação da primeira e segunda dose, das 8h às 16. Grávidas e mulheres no pós-parto podem receber a vacina na Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, também das 8h às 16h.

Com o avanço da faixa etária na vacinação, o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, acredita que a maioria dos profissionais de bancos e Correios já tenha sido imunizada com a vacina contra o novo coronavírus. No entanto, ele afirmou que aguarda o envio de uma nota técnica pelo Ministério da Saúde para a definição de normas.

“Os bancários e funcionários dos Correios estão quase todos vacinados pelo extrato de idade. Precisa acontecer duas coisas para podermos vacinar esse público, que é o Ministério emitir uma nota técnica, incluindo esses profissionais no grupo prioritário, e enviar vacina para esse grupo. Na hora que isso acontecer, a gente faz a vacinação deles”, afirmou o secretário.

Cruzeiro do Sul

Assim como na capital, a segunda maior cidade do Acre ainda não tem data prevista para iniciar a vacinação de bancários e funcionários dos Correios. Conforme a subsecretária de saúde do município, Valéria Lima, esses profissionais já devem estar todos vacinados, por conta da idade.

Cruzeiro do Sul já vacina pessoas com idade a partir dos 22 anos. No entanto, nesta quarta, por conta do número reduzido de doses em estoque no município, a vacinação ocorre somente na zona rural. Nos 14 postos de saúde da zona urbana, está sendo aplicada somente segunda dose.

“Eles já foram vacinados aqui, e chegando mais doses para a gente, pretendemos avançar para a imunização das pessoas a partir de 18 anos, que é o limite até agora”, disse Valéria.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 378.594 até esta terça (6), sendo 287.296 da primeira dose e 88.795 da segunda. Rio Branco aplicou 189.528 doses e Cruzeiro do Sul 46.657.