Ação Humanitária Itinerante chega ao Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório

- Publicidade-

A movimentação foi intensa nesta sexta-feira, 16, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Acuraua, na Floresta Estadual do Mogno em Tarauacá. Acontece nesta sexta, 16 e sábado, 17, Ação Humanitária Itinerante, levando serviços de educação ambiental, saúde, assistência social e jurídica. Mais de dez instituições governamentais estão unidas na missão de cuidar das pessoas que ajudam a cuidar das Unidades de Conservação do Acre.

Ação Humanitária Itinerante, levando serviços de educação ambiental, saúde, assistência social e jurídica Fotos: Odair Leal/Secom

A cerimônia de abertura do evento foi realizada durante a manhã desta sexta, com a presença dos representantes das instituições estaduais parceiras da Ação Humanitária Itinerante, da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, representantes da Prefeitura e a comunidade local.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, agradeceu à equipe pelo empenho em todas as edições do projeto e reforçou que a gestão ambiental do governador Gladson Cameli está trabalhando pela manutenção dos recursos naturais e também pela melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nas Unidades de Conservação e seus entornos.

“Somente no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) são mais de 800 famílias que serão beneficiadas com serviços especializados, pessoas que merecem o melhor atendimento do governo. O governador Gladson Cameli pediu e estamos aqui executando essa ação humanitária que não vai parar por aqui”, destacou Milani.

800 famílias que beneficiadas com serviços especializados Foto: Cedida

A primeira edição desse projeto aconteceu no mês de maio deste ano, no Parque Estadual Chandless, que fica localizado nos municípios de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira. Nos dias 9 e 10 de julho a ação chegou à Floresta Estadual do Afluente, entre Manoel Urbano e Feijó, e agora entra no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG), formado pelas florestas do Mogno, Gregório e Liberdade, município de Tarauacá. No próximo mês de agosto a ação continua no CFERG, na Ugai do Liberdade.

O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), tem organizado a logística da ação que conta com apoio de várias instituições, entre elas o gabinete da primeira-dama, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdhm), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Tribunal de Justiça (TJAC), além das prefeituras municipais que sediam cada evento.

Nesta sexta-feira, 16, o público presente na ação superou a expectativa, mas a equipe foi ágil em organizar toda a estrutura para receber a população. Dentistas, médicos, assistentes sociais, equipes da educação ambiental, da cozinha, todos empenhados em melhor servir aos comunitários do CFERG