Academia Acreana de Letras promove palestra virtual ‘O Poeta Juvenal Antunes – Vida e Obra’

”Este será o quarto encontro do nosso 1º Ciclo de Palestras da Academia Acreana de Letras. Trata-se de um imortal dedicado em suas pesquisas e conhecedor profundo da vida e obra do poeta Juvenal Antunes, o “príncipe dos poetas”, que viveu maior parte de sua vida no Acre”. Será um encontro de homenagem e de louvor à vida do poeta, finaliza a professora Dr.ª Luísa Galvão Lessa Karlberg, atual Presidente da AAL e uma das mediadoras do ciclo de palestras juntamente com a professora Dr.ª Maria José Bezerra.

O PALESTRANTE

Alvaro Sobralino de Albuquerque Neto – Graduado em Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração (1976), Mestrado em Educação pela Universidade do Sagrado Coração (1982) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (1999). Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal do Acre. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Sistemas Educacionais, atuando também nos seguintes temas: política educacional, profissionais da educação, história da educação e educação de jovens e adultos.

Os interessados a participarem das palestras, devem se escreverem no canal da entidade para receberam as notificações.