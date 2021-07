AC recebe carregamento com mais de 130 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para imunizar população

Para agilizar o processo de imunização, o governo do Acre decidiu antecipar a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca. Normalmente, a 2ª dose é aplicada 90 dias após a primeira. Agora, com a mudança, quem tomou a 1ª dose há 45 dias já pode ir até um dos pontos de vacinação para concluir o esquema vacinal.

Conforme a coordenadora do PNI, Renata Quiles, o estado decidiu antecipar a aplicação da segunda dose temendo as novas variantes detectadas pelo mundo.

As vacinas utilizadas no combate da Covid, com exceção da vacina da Janssen, são aplicadas em duas doses. A imunização só é completa quando a pessoa toma as duas doses.

Segunda dose

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer