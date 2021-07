A partir de setembro, ligações para o 190 deverão ser baseadas em Cruzeiro do Sul através do Centro Integrado de Comando e Controle

- Publicidade-

Na segunda-feira,27, algumas pessoas no Juruá reclamaram sobre a obrigatoriedade do cidadão ter que ligar para o 190 em Rio Branco e não direto à Cruzeiro do Sul, quando necessitar manter contato com órgãos de Segurança.

Empresários que já foram assaltados recentemente, acreditam que se esse serviço fosse em Cruzeiro do Sul como antes, alguns criminosos teriam sido presos com mais rapidez.

O representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado na região do Vale do Juruá, Tn James Clei, comentou sobre as reclamações. “Pelo fato da nova tecnologia do estado através do Centro Integrado de Comando e Controle, concomitante a essas reclamações, já foi realizada a implantação em Cruzeiro do Sul e está em fase de finalização. A mesma tecnologia que temos em rio Branco teremos em Cruzeiro do Sul à partir de setembro”, garantiu.