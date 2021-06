Zezé Di Camargo gasta R$ 2,5 milhões em iate; confira as fotos do iate milionário do cantor sertanejo

Conforme explicou o CEO da empresa, Rodrigo Vieitez, o sertanejo adquiriu a segunda cota do iate, num total de quatro disponíveis, e terá todos os benefícios que o compartilhamento náutico permite, como serviço a bordo, contando com um chef de cozinha, manutenção e gestão da embarcação, dividindo os custos com os demais proprietários. Rodrigo informou que, inicialmente, o cantor pensava em adquirir um barco sozinho, mas que as vantagens da cota náutica o atraíram, além dos valor ser bem menor.