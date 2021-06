Zé Felipe faz brincadeira com Eduardo Costa: “Vai pegar o Lázaro”

Zé Felipe surgiu mais uma vez no canal de Virgínia Fonseca, no Youtube, participando do quadro Maria Fifi Responde, que vai ao ar nas madrugadas de sábado para domingo.

Dessa vez, o filho do cantor Leonardo fez uma brincadeira envolvendo o nome de Eduardo Costa que está tendo um affair com uma mulher casada, a influenciadora digital e empresária Mariana Polastreli, do Espírito Santo.

No final do vídeo, Zé Felipe reclama que queria responder perguntas diferentes. “Dar opiniões na vida das pessoas”, destaca o cantor.

“Perguntaram sobre a vida do Eduardo Costa, da polêmica que envolve ele”, emenda Virgínia.

“Que ele está pegando uma mulher casada?”, pergunta Zé Felipe, enquanto a influenciadora digital tenta tapar a boca do rapaz. “Não tem só uma polêmica o Eduardo Costa, tem várias”, diz Zé Felipe.

“Perguntaram do Lázaro”, continua Virgínia. “O Lazáro… Ninguém pega o Lázaro… Sobe em árvore… Ninguém pega o Lázaro”, responde Zé Felipe.

“Eu não aguento mais acordar de madrugada para ver se pegaram o Lázaro. Juro. Acha que vão pegar o Lázaro quando?”, questiona a moça.

“Não sei. Perigoso o Eduardo Costa pegar o Lázaro. Ele está pegando até mulher casada, não vai pegar o Lázaro?”, brinca o cantor.

Lázaro Barbosa, de 32 anos, está sendo procurado pela polícia desde o dia 9 de junho por matar quatro pessoas no Distrito Federal.

Durante a fuga, ele atirou em 3 pessoas, colocou fogo em uma casa e roubou carros.

Lázaro Barbosa nasceu em Barra do Mendes, interior da Bahia e tem uma extensa ficha criminal.