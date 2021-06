Youtuber Yarley Ara realiza o sonho da casa própria

O processo de negociação para adquirir a nova casa começou há três meses, segundo informou Yarley à coluna. Ele ainda não se mudou porque falta finalizar seu quarto.

“É o sonho de todo brasileiro ter a casa própria. Comigo não foi diferente, somos uma família grande, tivemos que dormir juntos várias vezes. A Rayssa (irmã de 10 anos), por exemplo, dormia na sala, em uma rede”, conta.

divulgação

O imóvel possui um jardim amplo, quatro quartos, escritório, entre outros cômodos. “Vou morar com a minha mãe, minhas irmãs Rayssa e Paty, e com a namorada da Paty, a Ju, que é minha prima também. Hoje, lanço no canal uma tour do quarto da Rayssa, que foi finalizado ontem e ficou maravilhoso”, diz o youtuber.4

“Sabe quando você sente tudo numa coisa só? Como se fosse um liquidificador de sentimentos? É isso que estou sentindo agora. Muita emoção, muita gratidão, muita felicidade. Só coisas boas, um mix de sentimentos”, finaliza Yarley, que, de quebra, ganhou um carro zero do empresário.