Xapuri inicia vacinação para público de 18 anos sem comorbidades

O que há pouco tempo parecia um sonho distante para muita gente começa a se tornar realidade em Xapuri a partir desta terça-feira, 29 de junho. Jovens a partir dos 18 anos de idade, sem comorbidades, começarão a ser vacinados no município contra a Covid-19.

Com mais de 7 mil doses de imunizantes aplicadas até a última atualização do “vacinômetro”, o município já atingiu, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mais 25% da população com a primeira dose e mais 11% com a segunda.

Desde a ampliação da vacinação para o público sem comorbidades, já foram vacinadas cerca de 2 mil pessoas em Xapuri, que foi o primeiro município do Acre a vacinar pessoas sem comorbidades abaixo da faixa etária dos 60 anos de idade.

O avanço da campanha para a faixa de idade a partir dos 18 anos no município de Xapuri se dá a partir da procura considerável que ocorreu com relação aos grupos anteriores do público sem comorbidades, segundo a direção de Atenção Básica em Saúde.

De acordo com o enfermeiro Francisco Andrade, diretor de Atenção Básica em Saúde do município, o avanço ocorre também pela disponibilidade de doses que o município está tendo e pela chegada de novas remessas de imunizantes.

Na última sexta-feira, 26, a prefeitura realizou um mutirão de vacinação para iniciar a vacinação do público sem comorbidades a partir dos 30 anos de idade. A ação aconteceu entre as 17 horas e a meia-noite.

As pessoas que buscarem o atendimento na tenda montada pela prefeitura na praça central da cidade deverão estar munidas do cartão do SUS, comprovante de endereço, CPF ou documento de identificação e caderneta de vacinação.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Xapuri tem, até o momento, 2.985 casos confirmados de Covid-19 com 28 óbitos pela doença – os dados do município informam mais de 3 mil casos e 32 óbitos.

O município também é o segundo do Acre em incidência de casos de Covid-19 por grupo populacional, com taxa de 15.212,3 casos por grupo de 100 mil habitantes, atrás de Assis Brasil que tem 23.400,6/100.000 hab.

Em todo o Acre são 85.463 casos do novo coronavírus confirmados desde o começo da pandemia, com 1.736 mortes em decorrência da Covid-19. Nos últimos dois dias, no entanto, o estado não registra óbitos por dois dias consecutivos.



