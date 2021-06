Windersson Nunes aparece em foto com novas tatuagens no rosto

Desde a morte do filho, João Miguel, que faleceu dois dias após o nascimento, Windersson Nunes deu um tempo nas redes sociais.

Durante todo esse tempo longe da mídia, o humorista vem surpreendendo alguns fãs com seu novo visual.

Na última segunda-feira (14), em uma selfie ao lado da noiva Maria Lina, Windersson surgiu com tatuagens no rosto.

Na foto é possível notar frases abaixo dos olhos, desenhos de emojis e as letras “JM”, iniciais do nome de seu filho.

Todo esse processo de modificação em sua aparência vem junto ao luto que Windersson Nunes vive. Em uma das frases, traduzidas do inglês, diz: “Viva como um guerreiro”.

Com a ausência do piauiense nas redes sociais desde o final de maio, muitos fãs queriam algum sinal de tranquilidade, pois estavam preocupados com a saúde mental do humorista.

Mediante isso, a mãe do influencer, Valdenice Nunes, respondeu várias perguntas a respeito de seu filho.

A foto foi divulgada no perfil de Maria Lina, que também fez uma homenagem ao seu filho. Na ocasião, a estudante tatuou pezinhos, o nome e a data de nascimento do filho.