Vôlei: seleção feminina decide título da Liga das Nações contra os EUA

A seleção feminina de vôlei está na decisão da Liga das Nações, disputada em Rimini (Itália).

Nesta quinta-feira (24), as brasileiras superaram o Japão na semifinal por 3 sets a 1 (25/15, 25/23, 28/30 e 25/16) e enfrentarão os Estados Unidos na final desta sexta-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília). A seleção busca o título inédito na competição e a final terá ares de revanche. Em 2019, a equipe brasileira também encarou os EUA na decisão pelo ouro, mas as norte-americanas levaram a melhor com vitória por 3 sets a 2.

BRAZIL 🇧🇷 WAS TOO STRONG FOR JAPAN 🇯🇵. THE SOUTH AMERICANS WRAP UP THE 1ST SEMIFINAL OF THE 2021 #VNL BY 3-1 (25-15, 25-23, 29-31, 25-16). 📺 WATCH ON HTTPS://T.CO/N4FERWPX9B 📰 LATEST UPDATES ➡ HTTPS://T.CO/KPYIG2DCYQ 🏐 #BEPARTOFTHEGAME #VNLFINALS #VOLLEYBALL PIC.TWITTER.COM/33OY6EFTVW — VOLLEYBALL WORLD (@VOLLEYBALLWORLD) JUNE 24, 2021

A oposto Tandara, com 23 pontos, sendo 22 de ataque, foi o grande nome do Brasil na partida. A ponteira Gabi, com 18 pontos (17 de ataque), também se destacou.

As japonesas iniciaram três dos quatro sets melhor em quadra, mas em dois deles (no primeiro e no quarto), as brasileiras se recuperaram à tempo de virarem a parcial.

USA 🇺🇸 JOIN BRAZIL 🇧🇷 IN THE FINAL OF THE 2021 #VNL. THE AMERICANS JUST BEAT TURKEY 🇹🇷 IN STRAIGHT SETS (25-21, 25-23, 25-20) IN THE 2ND SEMIFINAL. 📺 WATCH ON HTTPS://T.CO/N4FERWPX9B 📰 UPDATES ➡ HTTPS://T.CO/KPYIG2DCYQ 🏐 #BEPARTOFTHEGAME #VNLFINALS #VOLLEYBALL PIC.TWITTER.COM/0RT7PEIXPH — VOLLEYBALL WORLD (@VOLLEYBALLWORLD) JUNE 24, 2021

Os EUA, por sua vez, derrotaram a Turquia na outra semifinal por 3 sets a 0 (25/21, 25/23 e 25/20).

As norte-americanas fizeram a melhor campanha da primeira fase, com 14 vitórias em 15 partidas.

Uma delas justamente diante do Brasil, em 27 de maio, pela terceira rodada, por 3 sets a 1 (17/25, 19/25, 25/23 e 22/25).

É a segunda temporada seguida que a seleção do técnico José Roberto Guimarães chega à final da Liga das Nações.

Em 2018, o Brasil caiu na semifinal para as turcas e perdeu a disputa pelo terceiro lugar para as chinesas.